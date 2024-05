Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen/ Lkr. Tuttlingen) Unbekannte zünden Mülltonnen an - Polizei sucht Zeugen (13.05.2024)

Spaichingen (ots)

Unbekannte Täter haben am Montagabend, gegen 23 Uhr, in Bereich Aldinger Straße zwei Mülltonnen angezündet. Beim Eintreffen der Feuerwehr Spaichingen, die mit fünf Fahrzeugen und insgesamt 21 Einsatzkräften vor Ort war, stand eine Papiermülltonne bereits im Vollbrand. Ein direkt danebenstehender Carport wurde bereits von den Flammen in Mitleidenschaft gezogen. Noch während der Löscharbeiten erhielten die Einsatzkräfte Kenntnis, dass eine weitere Mülltonne in der Straße brennen würde. Auch diese brannte lichterloh und musste von der Feuerwehr gelöscht werden. Die Schadenshöhe ist der Polizei noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Spaichingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise auf die unbekannten Täter geben können, sich unter der Tel. 07424 9318-0, zu melden.

