Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen/ Lkr. Tuttlingen) Stromkabel von einer Baustelle in der Straße "Obere Wissen" gestohlen - Polizei bittet um Hinweise (29.04.-13.05.2024)

Spaichingen (ots)

Im Zeitraum von Montag, 29.04.2024, bis Montag, 13.05.2024, haben unbekannte Täter von einer Baustelle in der Straße "Obere Wiesen" ein etwa 70 Meter langes Stromkabel im Wert von rund 1.500 Euro gestohlen. Das Kabel diente als Stromversorgung für eine und war zwischen einem Verteilerkasten an der B 14 über einen mobilen Verteilerkasten und von dort über den Fluss Prim an den Verteilerkasten auf dem Parkplatz eines Einzelhändlers verlegt. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei Spaichingen, Tel. 07424 9318-0, entgegen.

