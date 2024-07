Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zivilwagen überholt und auf 110 km/h beschleunigt: Polizisten beenden rasante Fahrt durch Vellmar

Kassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel):

Ausgerechnet einen Zivilwagen des Polizeireviers Nord hat am gestrigen Montagabend ein 24-jähriger Autofahrer in Vellmar mit hoher Geschwindigkeit überholt. Die Polizisten hatten gegen 19 Uhr an einer roten Ampel in der Nordstraße, Ecke L 3386, gestanden. Als die Ampel auf Grün umschaltete, gab der Mercedes AMG hinter dem Zivilwagen Vollgas und überholte neben dem Polizeifahrzeug noch weitere Autos, während er eine Sperrfläche und eine durchgezogene Linie überfuhr. Die Beamten folgten dem hochmotorisierten Pkw, der innerorts auf rund 110 Stundenkilometer beschleunigte und in Richtung Espenau fuhr. Am Ortsausgang von Vellmar konnten sie den Mercedes stoppen und der rasanten Fahrt ein Ende setzen. Da dem Fahrer aus dem Landkreis Kassel vorgeworfen wird, sich "mit nicht angepasster Geschwindigkeit und grob verkehrswidrig und rücksichtlos fortbewegt zu haben, um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen" und dies gemäß § 315 d StGB (Verbotene Kraftfahrzeugrennen) unter Strafe steht, muss er sich nun wegen des Straftatbestands verantworten. Zudem beschlagnahmten die Polizisten den Führerschein des 24-Jährigen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell