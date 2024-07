Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Grundlos Passanten angegriffen und sich entblößt: 32-jährigem Festgenommenen droht U-Haft

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Für Aufsehen und einen Polizeieinsatz sorgte am gestrigen Montagabend in der Kasseler Nordstadt ein 32-jähriger Mann, der offenbar unter Drogen- und Alkoholeinfluss stand. Zeugen zufolge hatte er grundlos Passanten angegriffen, indem er sie schubste, bedrohte und bespuckte. Zudem soll er sich vor einem Opfer, einer 23-jährigen Frau aus Kassel, entblößt haben. Der 32-Jährige konnte schließlich von Passanten und einem Sicherheitsbediensteten auf dem Universitätsgelände festgehalten werden, bis die alarmierte Polizei eintraf. Auch nach seiner Festnahme verhielt er sich äußerst renitent und aggressiv gegenüber den eingesetzten Polizisten. Da der polizeibekannte Tatverdächtige keinen festen Wohnsitz hat, soll er am heutigen Tag einem Haftrichter vorgeführt werden, der über die Untersuchungshaft entscheidet.

Der erste Notruf war gegen 21:50 Uhr bei der Polizei eingegangen. Wie die junge Frau aus Kassel am Telefon schilderte, war sie am Holländischen Platz grundlos und völlig unvermittelt von dem ihr unbekannten Mann geschubst, beleidigt und bespuckt worden, während er mit einer vollen Wodka-Flasche auf sie zuging und drohte, damit zuzuschlagen. Als der Täter sich entblößte, eilten dem Opfer zwei vorbeikommende Männer zur Hilfe, woraufhin der 32-Jährige sich wieder bekleidete und die Flucht ergriff. Kurze Zeit später beleidigte er in unmittelbarer Nähe eine Personengruppe und bedrohte diese ebenfalls mit der Flasche. Im weiteren Verlauf verfolgte er eine 31-jährige Frau aus Fulda, die verängstigt davongerannte und ihre Handtasche verlor. Sie sprach schließlich den Sicherheitsbediensteten an, der den renitenten 32-Jährigen gemeinsam mit Passanten festhalten konnte, dabei aber auch leicht verletzt wurde. Bei dem festgenommenen Tatverdächtigen fanden die Polizisten die Handtasche der Fuldaerin, aus der er bereits Geld entnommen und in seine Hose gesteckt hatte. Auf dem Weg in das Polizeigewahrsam geriet der 32-Jährige vollkommen außer Rand und Band, bespuckte, bedrohte und beleidigten die Polizisten aufs Übelste. Ein Arzt entnahm bei ihm eine Blutprobe, die nun Aufschluss über die genaue Alkoholisierung und konsumierte Betäubungsmittel geben soll. Er muss sich nun wegen Körperverletzung, Bedrohung, Beleidigung, exhibitionistischer Handlungen und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell