Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Polizeipräsident Thomas Kubera begeht den Hammer Westen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Hamm-Westen (ots)

Sascha Ryborsch und Ralf Schedel sind das Team für den Hammer Westen. Eines, das schon seit mehr als 15 Jahren eng zusammenarbeitet. Auch sie hat Polizeipräsident Thomas Kubera besucht. Ihr neues Büro im Stadtteilzentrum liegt nur wenige Meter entfernt vom westlichen Bahnhofsausgang. Hier startete der gemeinsame Streifgang.

Während der Bezirksbesichtigung verschaffte sich der Behördenleiter einen Eindruck von der Viktoriastraße und dem Viktoriaplatz, dem Park an der Weißenburger Straße sowie der Christuskirche mit dem angrenzenden Jugendzentrum. Dabei durchlief er an der Seite der beiden Polizeihauptkommissare unter anderem auch den Brüggenweg, die Beukenbergstraße und die Straße "An der Insel".

In ihrem dienstlichen Alltag profitieren Ryborsch und Schedel von ihrer langjährigen Arbeit im Wach- und Wechseldienst. Schon damals waren sie fast täglich in der westlichen Innenstadt unterwegs. Daher kannten sie beim Wechsel in den Bezirksdienst nicht nur die Straßen bereits, sondern auch viele Anwohner.

In ihrem dienstlichen Alltag stehen Ryborsch und Schedel zudem häufig mit der Betäubungsmittelszene in Kontakt, deren Angehörige sich an verschiedenen Stellen im Bezirk zusammenfinden. "Hier hilft es oft schon, offensiv mit dem colorierten Streifenwagen vorbeizufahren und zu stören", sagt Sascha Ryborsch. Wer im Hammer Westen für Unfrieden sorgt, trifft schnell auf die Polizeihauptkommissare oder das lokale Team des Kommunalen Ordnungsdienstes der Stadt, bestehend aus Katrin Sadowski-Polster und Enes Küren. "Die Zusammenarbeit funktioniert hier besonders gut - sowohl menschlich, als auch fachlich", lobt Ralf Schedel. Im Fokus der Kooperation steht auch die Sicherheit auf den Spielplätzen.

Zurück im Bezirksdienstbüro an der Wilhelmstraße bedankt sich Polizeipräsident Thomas Kubera bei den Bezirksdienstbeamten für ihren steten, beherzten Einsatz.

Bürgerinnen und Bürger erreichen die Ansprechpartner im Hammer Westen telefonisch unter 02381-876-4024. (jes)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell