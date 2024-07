POL-HAM: Mercedes beschädigt - Flüchtiger fährt dunklen VW

Hamm-Heessen (ots) - An der Schottschleife ist ein unbekannter Fahrer zwischen 18 Uhr am Donnerstag, 25. Juli, und 18.30 Uhr am Folgetag mit einem grauen Volkswagen kollidiert und anschließend geflüchtet. Bei dem Unfall entstand an der linken Front des am Straßenrand abgestellten Autos ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Hinweise zum Unfall und dem Flüchtigen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter ...

