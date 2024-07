POL-HAM: Zeugen melden betrunkenen Autofahrer

Hamm-Herringen (ots) - Zu einem Einbruch in ein Gebäude des CreativReviers auf dem ehemaligen Zechengelände "Heinrich Robert" kam es in der Nacht von Freitag, 26. Juli, auf Samstag, 27. Juli. Unbekannte Täter drangen in das Gebäude ein, in dem sich ein Café im Erdgeschoss und weitere Büro- und Arbeitsräume verschiedener Firmen befinden. Die Täter brachen über ein Dutzend abgeschlossener Türen im Erd- und ...

