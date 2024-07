POL-HAM: Aufmerksame Zeugen und Blutspuren führen zur Festnahme eines Einbrechers

Hamm-Osten (ots) - Am Sonntag, 28. Juli, wurde ein BMW der 1'er Reihe auf der Ostenallee in Hamm beschädigt. Der weiße Wagen stand in Höhe des Kurparks am gegenüberliegenden Fahrbahnrand geparkt. Gegen 02:55 Uhr konnten Zeugen beobachten, wie ein grauer Audi Q3 mit Kennzeichen aus Beckum die Ostenallee in Richtung Osten befuhr. Der Fahrzeugführer kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen den geparkten ...

