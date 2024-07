Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: BMW bei Verkehrsunfall mit Flucht beschädigt

Hamm-Osten (ots)

Am Sonntag, 28. Juli, wurde ein BMW der 1'er Reihe auf der Ostenallee in Hamm beschädigt. Der weiße Wagen stand in Höhe des Kurparks am gegenüberliegenden Fahrbahnrand geparkt. Gegen 02:55 Uhr konnten Zeugen beobachten, wie ein grauer Audi Q3 mit Kennzeichen aus Beckum die Ostenallee in Richtung Osten befuhr. Der Fahrzeugführer kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen den geparkten BMW. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen eine Laterne geschoben. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt in Richtung Osten fort. Der BMW wurde im vorderen und hinteren Bereich stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Er wurde von der Unfallstelle abgeschleppt. Der Sachschaden an dem geparkten Fahrzeug wird auf 3.000 Euro geschätzt. An der Laterne entstand Sachschaden von geschätzt 50 Euro. Ermittlungen an der Halteranschrift wurden veranlasst. Weiterführende Hinweise zu dem Flüchtigen werden telefonisch unter 02381 916-0 oder als E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegengenommen. (rs)

