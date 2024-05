Feuerwehr München

FW-M: Riesiger Bienenschwarm im Baum (Bogenhausen)

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

München (ots)

Freitag, 24. Mai 2024, 14.26 Uhr

Zaubzerstraße

Ein Kleinalarmfahrzeug und eine Drehleiter sind am Freitag zu einer Tierrettung alarmiert worden. Ein riesiger Bienenschwarm hatte sich in Bogenhausen in einen Baum verirrt.

Ein kleiner Junge erwartete die Einsatzkräfte und zeigte ihnen den Bienenschwarm in fünf Metern Höhe. Um die Bienen im Baum erreichen zu können, wurde eine Drehleiter hinzualarmiert. Der Ast, an dem die Bienen hingen, musste abgesägt werden. Unter den Augen zahlreicher großer und kleiner Zuschauer wurden die Bienen vom Baum geholt. Da der Bienenschwarm so groß war, reichte eine Transportkiste nicht aus und es wurde eine zweite Kiste bereitgestellt. Diese verblieb noch einige Zeit an der Einsatzstelle, damit die Nachzügler den Anschluss nicht verpassten. Von unserem kleinen Einweiser wurde noch ein Hinweisschild geschrieben, das Passanten auf die Bienen hinweisen sollte.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

(bro)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell