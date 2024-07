Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unfallflucht nach mutmaßlicher Fahrt über rote Ampel: Hinweise auf grauen Seat erbeten

Kassel (ots)

Kassel-Wehlheiden:

Am gestrigen Sonntagvormittag kam es in der Kohlenstraße in Kassel zu einem Verkehrsunfall, bei dem der unbekannte Verursacher anschließend das Weite suchte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Autofahrer offenbar bei Rot über eine Fußgängerampel gefahren und hatte eine 76-jährige Fahrradfahrerin angefahren, die die Straße überquerte. Die Frau aus Kassel stürzte dadurch von ihrem Rad und wurde leicht verletzt. Die Ermittler sind nun auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können. Es soll sich um einen grauen Seat, möglicherweise einen SUV, gehandelt haben.

Wie die 76-Jährige den aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Mitte berichtete, wollte sie gegen 11:25 Uhr die Kohlenstraße in Höhe der Friedenstraße überqueren. Als die Fußgängerampel auf Grün umschaltete, sei sie mit ihrem Fahrrad losgefahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Rad und dem von links, aus Richtung Wittrockstraße kommenden Pkw, der offenbar über die rote Ampel gefahren war. Der Autofahrer, ein 30 bis 40 Jahre alter Mann, soll nach zehn Metern angehalten haben und zunächst ausgestiegen sein, habe aber schließlich seine Fahrt in Richtung Tischbeinstraße fortgesetzt, ohne sich um die gestürzte Frau zu kümmern.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf den geflüchteten Autofahrer geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell