POL-KS: Ermittlungserfolg zu Sexualdelikt in Breuna: 45-Jähriger in Untersuchungshaft

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

(Bitte beachten Sie auch die am 15. Juli 2024, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5823665 veröffentlichte Pressemitteilung).

Breuna (Landkreis Kassel):

Nachdem es am späten Abend des 14. Juli zu einem Sexualdelikt in Breuna durch einen unbekannten Täter gekommen war, ist den Ermittlern des Zentralkommissariats Fokus des Polizeipräsidiums Nordhessen und der Kasseler Staatsanwaltschaft ein Ermittlungserfolg gelungen. Nach umfangreichen Ermittlungen geriet ein 45-Jähriger aus dem Landkreis Kassel in den Verdacht, die Tat gegangen zu haben. Telekommunikationsverbindungsdaten brachten die Ermittler auf die Spur des Tatverdächtigen. Aufgrund der gegen den Beschuldigten sprechenden Verdachtslage konnte die Staatsanwaltschaft Kassel bei Gericht einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 45-Jährigen erwirken, der im Laufe der vergangenen Woche vollstreckt wurde. Gleichzeitig ist der Tatverdächtige von der Polizei festgenommen worden. Während der Durchsuchung wurden mögliche Beweismittel, insbesondere das Mobiltelefon des Tatverdächtigen, sichergestellt, die nun ausgewertet werden. Der 45-Jährige wurde am Freitag einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft wegen eines schwerwiegenden Sexualdelikts anordnete.

Die Tat hatte sich am 14. Juli 2024 gegen 23 Uhr in der Wolfhager Straße, gegenüber der Straße "Zum Osterplatz", ereignet. Nach bisherigem Ermittlungsstand war der Täter dem Opfer, einer 16-Jährigen aus dem Landkreis Kassel, zuvor an der Bushaltestelle "Am Braunsberg" gegenüber zudringlich geworden. Als die Jugendliche weglief, folgte ihr der Mann und zog sie gewaltsam in eine Grundstückseinfahrt. Dort war es schließlich zu dem Sexualdelikt gekommen. Die 16-Jährige war nach der Tat zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden, konnte dieses aber in der Nacht wieder verlassen. Die Polizei hatte sich auch mit einem Zeugenaufruf an die Bevölkerung gewandt, woraufhin einige Hinweise eingegangen waren.

Die weiteren Ermittlungen brachten schließlich den 45-jährigen Tatverdächtigen in den Fokus des Verfahrens. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an. Aufgrund des laufenden Ermittlungsverfahrens bitten wir um Verständnis, dass derzeit keine näheren Informationen zu einzelnen Ermittlungsergebnissen und - angesichts der zu wahrenden Persönlichkeitsrechte - weder zu dem Tatopfer noch zu dem Tatverdächtigen gegeben werden können.

