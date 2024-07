Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Wohnmobil in Naumburger Straße gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Rothenditmold:

Unbekannte Täter haben am gestrigen Donnerstag in der Naumburger Straße in Kassel ein geparktes Wohnmobil gestohlen. Das weiße Fahrzeug von Fiat, Modell Capron, mit Aufbau des Herstellers "Etrusko" im Wert von ca. 50.000 Euro war nach derzeitigem Ermittlungsstand am gestrigen Donnerstag zwischen 2:30 Uhr und 12:00 Uhr gestohlen worden. Wie die Täter bei dem Diebstahl genau vorgingen, ist derzeit noch unklar. Die sofort eingeleitete europaweite Fahndung nach dem sechs Jahre alten Wohnmobil mit Kasseler Kennzeichen verlief bislang ohne Erfolg.

Die weiteren Ermittlungen werden von den Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die im Tatzeitraum im Stadtteil Rothenditmold verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell