Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mit Messer und Schusswaffe vor Kiosk gedroht: Polizei sucht Zeugen in der Südstadt

Kassel (ots)

Kassel-Süd:

Schnell festgenommen werden konnten in der vergangenen Nacht zwei Tatverdächtige, die zuvor einen 20-jährigen Mann vor einem Kiosk in der Kasseler Südstadt mit einem Messer und einer Schusswaffe bedroht haben sollen. Die 24 und 29 Jahre alten Männer, die mit dem Opfer bekannt sind, konnten im Rahmen der Fahndung in einem Pkw auf der Frankfurter Straße in Niederzwehren gestoppt werden. Die beiden Tatverdächtigen aus Kassel sitzen seit ihrer Festnahme im Polizeigewahrsam. Derzeit wird von den Ermittlern des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo geprüft, ob eine Vorführung vor den Haftrichter angeordnet wird. Zur Aufklärung der Tat bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Ereignet hatte sich die Tat vor einem Kiosk in der Frankfurter Straße, Ecke Heckerstraße, gegen 23:30 Uhr. Nach Schilderung des 20-Jährigen hatte er zu dieser Zeit vor dem Kiosk gestanden, als die beiden ihm bekannten Männer, mit denen er offenbar im Streit liegt, mit einem grauen Audi vorfuhren und ihn anschließend mit dem Messer und der Schusswaffe bedroht hätten. Einer der Täter soll die Pistole auf ihn gerichtet und sogar den Abzug betätigt haben, wobei sich aber aus bislang unbekannten Gründen kein Schuss gelöst hatte. Das Opfer rannte auf der Frankfurter Straße davon, wobei ihn die beiden Männer noch ein Stück verfolgt haben sollen, bevor sie mit dem Auto vom Tatort flüchteten. In dem Audi fanden die Polizisten nach der Festnahme das Messer und scharfe Munition, aber keine Schusswaffe. Auch die Absuche des Fluchtweges verlief bislang ohne Erfolg.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder den Ermittlern des K 11 Hinweise auf den Verbleib der Waffe geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

