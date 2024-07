Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Tempo-Kontrollen auf Druseltalstraße: Motorradfahrer mit 109 km/h erwartet Fahrverbot

Kassel (ots)

Kassel-Bad Wilhelmshöhe:

Beamte der Verkehrsüberwachung des Polizeipräsidiums Nordhessen führten am gestrigen Mittwochmorgen Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen zur Steigerung der Verkehrssicherheit auf der Druseltalstraße in Kassel durch. Dazu überprüften sie in Höhe des Heidewegs das Tempo der stadtauswärts fahrenden Verkehrsteilnehmer mit einem Laserhandmessgerät. Zwischen 9 und 11 Uhr wurden 110 Fahrzeuge gemessen, von denen sich acht nicht an die erlaubten 50 km/h hielten. Ein Autofahrer war mit 82 km/h gemessen worden, was nach Toleranzabzug ein Bußgeld von 180 Euro und einen Punkt in Flensburg zur Folge hat. Trauriger Spitzenreiter war ein Motorradfahrer, bei dem das Lasergerät 109 km/h anzeigte. Der 18-jährige Mann aus Kassel wird nun voraussichtlich zwei Monate ohne Führerschein auskommen müssen. Zudem erwarten ihn ein Bußgeld von 560 Euro und zwei Punkte in Flensburg.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell