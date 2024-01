Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Daaden hat einen neuen Polizeibezirksdienstbeamten

Daaden (ots)

Anlässlich seiner Pensionierung wurde im Rahmen einer kleinen Feierstunde im Rathaus Daaden der langjährige, polizeiliche Bezirksdienstbeamte, Polizeihauptkommissar Matthias Alt (Bildmitte), nun von Bürgermeister Helmut Stühn in den Ruhestand verabschiedet. Seit Mai 2020 war Herr Alt örtlicher Ansprechpartner der Polizei in Daaden, hat deren sichtbare Präsenz erhöht, stand in engem Kontakt mit der örtlichen Verwaltung und war stets greifbar für viele Belange der Daadener Bürger. Der Bürgermeister bedankte sich für eine stets hervorragende Zusammenarbeit. Er hob das Engagement des Bezirksbeamten hervor und das hohe Maß an Akzeptanz, die dieser in der Bevölkerung der Alt-Verbandsgemeinde genoss. Im Zuge dessen wurde ebenfalls der neue Bezirksdienstbeamte, Polizeihauptkommissar Frank Höllerer (2. von rechts), begrüßt, der die Aufgabe nun seit Jahresbeginn innehat. Herr Höllerer blickt auf eine langjährige Verwendung in verschiedenen Bereichen der Polizei zurück und bringt die nötige Erfahrung und Kompetenz für diesen so wichtigen polizeilichen Aufgabenbereich im direkten Bürgerkontakt mit. Erster Polizeihauptkommissar Marcus Franke, Leiter der Polizeiinspektion Betzdorf, und sein Stellvertreter, Polizeihauptkommissar Mario Sedello, waren aus gegebenen Anlässen ebenfalls im Rathaus zugegen. Sie fanden lobende Worte für Herrn Alt und sind froh, Herrn Höllerer als geschätzten und ebenso erfahrenen Kollegen in seinem neuen Amt einführen zu dürfen. Herr Höllerer ist für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger direkter Ansprechpartner und hält einen engen Kontakt mit Verwaltung, Verbänden sowie anderen Institutionen. Erreichbar ist er -vorbehaltlich anderer Termine und Einsätze- in der Regel während der Öffnungszeiten der Verwaltung.

