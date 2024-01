POL-PDNR: Diebstahl aus unverschlossenem Pkw

Betzdorf (ots) - Am 16.01.2024 wurde die Polizeiinspektion Betzdorf über einen Anwohner der Gäulenwaldstraße in Betzdorf informiert, dass offenbar jemand mit seinem Fahrzeug am Vorabend gegen seine Hauswand gefahren sei und diese beschädigt habe. Laut dem Anwohner habe er am Vorabend zwischen 19:30 und 20:30 Uhr einen dumpfen Schlag vernommen, der ggf. mit dem ...

