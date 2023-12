POL-WES: Moers - Polizei sucht Hinweise nach Unfall

Wesel (ots) - Am 10.12.2023, um 20:15 Uhr, kam es in Wesel auf der Rudolf-Diesel-Straße in Höhe der Firma Philipps zu einem Verkehrsunfall. Eine 26-jährige Pkw-Fahrerin aus Isselburg befuhr mit ihrem Pkw die Rudolf-Diesel-Straße. Diese beabsichtigte nach rechts, in Richtung Schermbecker Landstraße, abzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem ...

