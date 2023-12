Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten und fünf leicht verletzten Personen

Wesel (ots)

Am 10.12.2023, um 20:15 Uhr, kam es in Wesel auf der Rudolf-Diesel-Straße in Höhe der Firma Philipps zu einem Verkehrsunfall. Eine 26-jährige Pkw-Fahrerin aus Isselburg befuhr mit ihrem Pkw die Rudolf-Diesel-Straße. Diese beabsichtigte nach rechts, in Richtung Schermbecker Landstraße, abzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem 32-jährigen Weseler, der mit seinem Auto die Rudolf-Diesel-Straße in Richtung Feldstraße befuhr. Der 32-Jährige und seine drei Insassen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die 26-Jährige wurde schwer verletzt. Ihr 24-jähriger Beifahrer wurde leicht verletzt. Alle sechs Unfallbeteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von circa 28.000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

