Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Brand in einem Mehrfamilienhaus

Polizei sucht Zeugen

Dinslaken (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Dinslaken.

Feuerwehr und Polizei waren gegen 15.16 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus am Rutenwallweg gerufen worden.

Die Einsatzkräfte stellten einen Brand in einer leerstehenden Wohnung im Dachgeschoss fest. Personen waren nicht in der Wohnung.

Die anwesenden Bewohner des Hauses wurden für die Zeit der Einsatzmaßnahmen ins Freie gebracht, konnten gegen 16.15 Uhr jedoch wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

In der betroffenen Wohnung entstand ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache vor Ort aufgenommen. Diese dauern derzeit an.

