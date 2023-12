Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Einbruch in Reiheneckhaus

Zeugen gesucht

Moers (ots)

Am Donnerstag (7. Dezember 2023), zwischen 17.40 Uhr und 19.10 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter in ein Reiheneckhaus an der Scholtenstraße ein.

Der Täter schlug auf der rückwärtigen Seite des Hauses die Scheibe der Terrassentür ein und durchsuchte sämtliche Räume. Er entwendete, neben Bargeld, einen kleinen Möbeltresor der später auf einem Nachbargrundstück ungeöffnet aufgefunden wurde.

Da das Haus über eine Videoüberwachung verfügt kann der Täter wie folgt beschrieben werden:

Männlich, normale Statur, helles Basecap, helle Jacke, heller Rucksack mit dunklen Tragegurten, dunkle Hose, schwarze Schuhe mit weißen Sohlen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 02841-171-0.

