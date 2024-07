Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Vermisster mutmaßlich Opfer eines Tötungsdelikts: 28-jähriger Tatverdächtiger wegen Mordes in U-Haft

Kassel (ots)

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

Kassel:

Am 7. Juni dieses Jahres verschwand ein 26-jähriger Mann, der ohne festen Wohnsitz war, aber sich zuletzt in Kassel aufhielt, aus seinem gewohnten Lebensumfeld. Angehörige meldeten ihn als vermisst, nachdem sie keinen Kontakt mehr herstellen konnten.

Das Handy des Vermissten war einen Tag nach seinem Verschwinden am 8. Juni von Passanten im Bereich der Haltestelle "Marbachshöhe" in Kassel gefunden worden. Da die Suchmaßnahmen nach dem 26-Jährigen nicht zum Erfolg geführt hatten, wandte sich die Polizei am 19. Juni mit einer Öffentlichkeitsfahndung an die Bevölkerung.

Die weiteren in dem Fall geführten Ermittlungen der Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo ergaben bereits frühzeitig Hinweise darauf, dass der 26-Jährige Opfer eines Verbrechens geworden sein könnte. Bei den fortgesetzten Ermittlungen in enger Zusammenarbeit mit der Kasseler Staatsanwaltschaft erhärtete sich schließlich der Verdacht eines Tötungsdelikts und ein Tatverdacht gegen einen 28-jährigen Mann, der mit dem Vermissten bekannt war. Der Tatverdächtige hatte sich nach dem Verschwinden des 26-Jährigen ins Ausland abgesetzt, konnte aber bei der fortgesetzten Fahndung am vergangenen Freitagnachmittag durch Kräfte einer Spezialeinheit in Kassel festgenommen werden. Auf Antrag der Kasseler Staatsanwaltschaft wurde er am Wochenende einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft wegen Verdachts des Mordes gegen den 28-Jährigen anordnete.

Somit wird nach derzeitigem Ermittlungsstand davon ausgegangen, dass der 26-Jährige Opfer eines Kapitalverbrechens geworden ist. Sein Leichnam konnte bislang trotz intensiver Ermittlungen der zur Aufklärung der Tat eingerichteten "AG Maybach" der Kasseler Kriminalpolizei nicht aufgefunden werden.

Im Zusammenhang mit der Tat fragen die Ermittler nun:

- Wem ist im Kasseler Stadtgebiet, insbesondere im Bereich Bergpark Wilhelmshöhe und Dönche, in den Abendstunden des 7. Juni (Freitag) oder in der Nacht auf den 8. Juni (Samstag) ein schwarzer Opel Corsa älteren Baujahrs mit dem Kennzeichen KS-IS 2503 und auffälligen orangefarbenen Aufschriften eines Lieferdienstes auf der Beifahrerseite und der Heckscheibe (siehe Foto) aufgefallen? Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten?

- Wer hat am Samstagmorgen, dem 8. Juni, zwischen 7 und 8 Uhr verdächtige Beobachtungen im Bereich der Haltestelle "Marbachshöhe" gemacht, die mit der Tat oder der Ablage des Handys im Zusammenhang stehen könnten?

Die Ermittlungen der AG Maybach laufen weiterhin auf Hochtouren. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Medienvertreter werden gebeten, das Bild des 26-Jährigen, das aufgrund der Vermisstensuche veröffentlicht wurde, aus den Berichterstattungen zu entfernen. Die Ursprungsmeldung wurde unter dem Gesichtspunkt des Persönlichkeitsschutzes gelöscht.

Ulrike Schaake, Pressesprecherin Polizeipräsidium Nordhessen, Tel. 0561 - 910 1021

Andreas Thöne, Pressesprecher Staatsanwaltschaft Kassel, Tel. 0561 - 912 2653

