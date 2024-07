Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Tragischer Unfall bei Alarmfahrt in Kassel, 5-jähriger Junge wird von Streifenwagen erfasst und erliegt im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen

Kassel (ots)

Am Dienstagabend wurde gegen 21:30 Uhr ein 5-Jähriger auf der Holländischen Straße in Kassel von einem Streifenwagen der Polizei angefahren, der mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn in Richtung Vellmar unterwegs war.

Nach bisher vorliegenden Informationen wollte der in Kassel wohnende Junge im Haltestellenbereich Wiener Straße die stadtauswärts führenden Fahrstreifen der Holländischen Straße zu Fuß überqueren und wurde hierbei von dem Streifenwagen erfasst und schwer verletzt.

Nach der Erstversorgung brachten Rettungskräfte den 5-Jährigen in ein Kasseler Krankenhaus, wo er noch in der Nacht an den Folgen seiner schweren Verletzungen verstarb.

Wie es zu dem tragischen Unfall kam, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, die aufgrund der schwerwiegenden Folgen vom Hessischen Landeskriminalamt geführt werden. Ein Gutachter wurde zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens hinzugezogen und Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Die Holländische Straße musste zwischen der Helmholtzstraße und der Wiener Straße für einige Stunden voll gesperrt werden, ist nun aber wieder in beide Richtungen befahrbar.

Dirk Bartoldus

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell