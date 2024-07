Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Rollerfahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit Opel: Zeugen von Unfall in Lohfelden gesucht

Kassel (ots)

Lohfelden (Landkreis Kassel):

Am Samstagnachmittag kam es in der Hauptstraße in Lohfelden, Ecke "Am Stadion", zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein beteiligter Rollerfahrer anschließend das Weite suchte. Wie eine 86-jährige Opel-Fahrerin den aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Ost schilderte, war sie gegen 15 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Crumbacher Straße unterwegs. Nachdem sie den mit zwei Personen besetzten Roller vor der Kreuzung überholt hatte, musste sie wegen eines vorausfahrenden Linienbusses verkehrsbedingt abbremsen, so die Frau am Steuer des Kleinwagens. Daraufhin sei der Roller auf den Opel aufgefahren und der Fahrer zu Fall gekommen. Nach der Kollision soll der junge Fahrer das Zweirad schnell wieder aufgerichtet haben und in die Straße "Am Stadion" weggefahren sein, während der Sozius die Unfallstelle zu Fuß verlassen habe. Ob sich der Rollerfahrer und der Mitfahrer verletzt hatten, ist bislang nicht bekannt. Am Heck des Kleinwagens war ein Schaden von 2.000 Euro entstanden. Der geflüchtete Fahrer des schwarzen Motorrollers soll 16 bis 20 Jahre alt, ca. 1,70 Meter groß gewesen und einen dunkleren Hauttyp gehabt haben. Er trug einen Helm, eine kurze dunkle Hose und ein dunkles T-Shirt, so die vorliegende Beschreibung.

Zeugenhinweise werden bei der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 entgegengenommen.

