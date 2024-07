Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Scheibe von Optikergeschäft eingeschlagen: Polizei nimmt mutmaßlichen Einbrecher dank Zeugen fest

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Ein zunächst unbekannter Täter hat in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 2:20 Uhr die Schaufensterscheibe eines Optikergeschäfts in der Kasseler Wilhelmsstraße mit einem Pflasterstein eingeworfen und anschließend in die Auslage gegriffen. Beute machte er zwar nicht, da die ausgestellten Brillen mit einer Diebstahlsicherung versehen waren, richtete aber mit seinem Vorgehen einen Gesamtschaden von 5.000 Euro an. Anschließend ergriff der Einbrecher die Flucht, ohne bemerkt zu haben, dass er bei der Tat von zwei Zeugen beobachtet und sogar gefilmt worden war. Da die aufmerksamen Passanten sofort den Notruf der Polizei gewählt und eine Beschreibung des Täters durchgegeben hatten, gelang Streifen des Polizeireviers Mitte nur 100 Meter vom Tatort entfernt die Festnahme des mutmaßlichen Einbrechers. Auf dem Kopf trug der 63-jährige Mann aus Kassel eine neuwertige Marken-Sonnenbrille, die aufgrund des Verdachts, dass sie aus einem anderen Diebstahl stammt, sichergestellt wurde. Den Tatverdächtigen, der der Polizei wegen Eigentums- und Drogendelikten bekannt ist, wurde für die weiteren Maßnahmen auf die Dienststelle gebracht. Ob der 63-Jährige auch für einen anderen Einbruch in ein Optikergeschäft in der Kasseler Innenstadt (wir berichteten unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5823500) verantwortlich ist, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt werden.

