Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nächtlicher Einbruch in Optikergeschäft: Zeugen in Innenstadt gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Unbekannte sind in der Nacht zum heutigen Montag in ein Optikergeschäft in der Kasseler Innenstadt eingebrochen und haben mehrere Brillen aus der Auslage gestohlen. Da die Täter die Scheibe des Schaufensters einschlugen, könnten Passanten durch den Lärm auf den Einbruch aufmerksam geworden sein. Die Ermittler des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen daher nach Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben.

Wie die aufnehmenden Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, war der im Laufe der Nacht stattgefundene Einbruch am heutigen Montagmorgen gegen 5:15 Uhr bemerkt worden. Die Tatortaufnahme ergab, dass die unbekannten Täter mit einem Pflasterstein die Schaufensterscheibe des Optikergeschäfts in der Oberen Königsstraße, Ecke Theaterstraße, eingeschlagen hatten. In den Laden stiegen die Einbrecher nicht ein, griffen aber in die Auslage und entwendeten die dort ausgestellten Brillen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und den Ermittlern des K 21/22 Hinweise zu dem Einbruch geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei.

