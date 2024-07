Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach Ladendiebstahl betrunken mit geklautem Fahrrad geflüchtet: 37-Jähriger bereits per Haftbefehl gesucht

Kassel (ots)

Kaufungen (Landkreis Kassel):

Gleich doppelt zugeschlagen hat am Samstagabend ein erheblich unter Alkoholeinfluss stehender 37-jähriger Dieb, den Beamte des Polizeireviers Ost in Kaufungen festnahmen: Nach einem Ladendiebstahl klaute er ein Pedelec, das vor dem Geschäft abgestellt war und ergriff damit die Flucht. Da der in einer Flüchtlingseinrichtung im Landkreis Kassel lebende Tatverdächtige mit algerischer Staatsangehörigkeit bereits per Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Heidelberg gesucht wurde, brachten ihn die Beamten nach den polizeilichen Maßnahmen zur Verbüßung der Freiheitsstrafe in die Justizvollzugsanstalt Kassel-Wehlheiden. Zudem muss sich der 37-Jährige nun wegen Ladendiebstahls, Fahrraddiebstahls, Trunkenheit im Verkehr und Beleidigung verantworten.

Die Polizei war am Samstagabend gegen 21 Uhr wegen des flüchtigen Fahrraddiebs gerufen worden. Wie eine Frau aus Kaufungen den Beamten schilderte, hatte sie ihr Pedelec nur einen kurzen Moment unabgeschlossen vor dem Einkaufsmarkt stehen lassen. Als sie aus dem Geschäft kam, fehlte von ihrem Fahrrad jede Spur. Nachdem sie sich hilfesuchend an den Filialleiter gewendet und dieser die Tat auf der Videoaufzeichnung eingesehen hatte, machten sich beide gemeinsam auf die Suche nach dem gestohlenen Pedelec. Nur kurze Zeit später entdeckten sie den Dieb auf dem Fahrrad in unmittelbarer Nähe und stellten den Mann zur Rede. Daraufhin stieg der Unbekannte ab, ließ das Pedelec zurück und gab Fersengeld. Allerdings vergeblich, denn nach kurzer Verfolgung durch die hinzugeeilte Streife klickten für ihn die Handschellen. Bei der Durchsuchung des Festgenommenen fanden die Polizisten Lebensmittel und Alkoholflaschen, die er aus dem Geschäft geklaut hatte, bevor er das Pedelec entwendete. Darüber hinaus ergab ein Atemalkoholtest, dass er das Rad mit 2 Promille gesteuert hatte, weshalb ein Arzt bei ihm eine Blutprobe entnahm. Zu guter Letzt beleidigte der 37-Jährige den Filialleiter mehrfach, weshalb eine zusätzliche Anzeige gegen ihn eingeleitet wurde. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell