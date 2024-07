Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schwerer Raubüberfall in Wohnung in Espenau: Hinweise auf zwei unbekannte Täter erbeten

Kassel (ots)

Espenau (Landkreis Kassel):

Am heutigen Freitagmorgen kam es in Espenau-Hohenkirchen zu einem schweren Raubüberfall auf eine Seniorin in ihrer Wohnung durch zwei bislang unbekannte Täter. Sie erlitt dabei Verletzungen sowie einen Schock und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll die Frau aber nicht schwerwiegender verletzt worden sein. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen wegen des schweren Raubes laufen aktuell auf Hochtouren. Zur Aufklärung sucht die Polizei nach Zeugen, die am heutigen Morgen in Hohenkirchen verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben.

Der Raubüberfall hatte sich gegen 7 Uhr ereignet. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen hatten die zwei unbekannten Täter zu dieser Zeit an der Wohnungstür der Seniorin im Wohngebiet nahe des Friedhofs Espenau geklingelt. Nachdem sie die Tür geöffnet hatte, war sie von einem der beiden Männer unvermittelt körperlich überwältigt und gewaltsam zu Boden gedrückt worden. Während sie dort festgehalten wurde, durchsuchte der Komplize mehrere Räume nach Wertsachen. Anschließend flüchteten die Unbekannten mit erbeutetem Bargeld nach draußen, wo sich ihre Spur verliert. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen bisher ohne Erfolg. Von einem der Täter liegt folgende Beschreibung vor:

- männlich, ca. 1,80 Meter groß, schmale Statur, ungepflegter Bart, blaue Jeans, graue Schuhe.

Die weiteren Ermittlungen werden beim Kommissariat 35 der Kasseler Kripo geführt. Wer verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Raub gemacht hat und den Ermittlern Hinweise auf die Täter geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell