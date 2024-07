Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zu zerstochenen Reifen an geparkten Fahrzeugen: Mehrere Tausend Euro Schaden; weiterhin Zeugen gesucht

Kassel (ots)

(Beachten Sei bitte auch unsere heute, um 2:58 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5821471 veröffentlichte Pressemitteilung):

Kassel-Bettenhausen:

Nachdem es in der Nacht zum heutigen Freitag zu einer Serie von Sachbeschädigungen an Kfz im Kasseler Stadtteil Bettenhausen kam, sucht die Polizei weiterhin nach Zeugen, die im Bereich der Tatorte verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Die Fahndung nach dem unbekannten Täter verlief bislang leider ohne Erfolg. Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren an insgesamt 28 Fahrzeugen ein oder mehrere Reifen, überwiegend auf der dem Gehweg zugewandten Seite, mit einem unbekannten Gegenstand zerstochen worden. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Tausend Euro.

Wie die aufnehmenden Streifen vom Polizeirevier Ost berichten, hatten sich die Taten offenbar kurz nach Mitternacht ereignet. Anwohner waren zu dieser Zeit durch ein verdächtiges Zischen auf die zerstochenen Reifen aufmerksam geworden und hatten die Polizei alarmiert. Der Täter ging offenbar wahllos vor, denn es handelt sich um 27 Pkw und ein Wohnmobil verschiedener Hersteller, die beschädigt wurden. Die Tatorte liegen im Bereich Eichwaldstraße, Miramstraße, Burgstraße und Erfurter Straße. Eine Zeugin hatte an einem Tatort in der Eichwaldstraße einen Verdächtigen gesehen, der in Richtung Pfarrstraße geflüchtet war. Es soll sich um einen 25 bis 30 Jahre alten und schlanken Mann gehandelt haben, der einen dunklen Kapuzenpullover und eine dunkle Hose trug.

Die Kasseler Polizei bittet weitere Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung der Serie von Sachbeschädigungen geben können, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

