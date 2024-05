Polizei Bonn

POL-BN: Telefonbetrüger scheitern an gut informierten Senior*innen - Bonner Polizei registriert weitere Aktivitäten der dreisten Betrüger

Bonn (ots)

Gleich mehrere Anzeigen im Zusammenhang mit gescheiterten Telefonbetrügern gingen am 21.05.2024 bei der Bonner Polizei ein.

"Die wechselnden Varianten des Telefonbetruges beschäftigen uns nahezu durchgehend", erklärt ein Ermittler des zuständigen Fachkommissariats. "Aber wir registrieren auch immer mehr Versuche, in denen es nicht zu Vermögensschädigungen kommt - die Öffentlichkeit ist über dieses Phänomen einfach immer besser informiert!" So blieben die in den aktuellen Anzeigenerstattungen geschilderten Betrugsversuche aus Sicht der Täter auch alle erfolglos.

Gegen 15:30 Uhr kontaktierte eine falsche Polizeibeamtin telefonisch eine Seniorin in Bonn Endenich und fragte im Rahmen von "kriminalpolizeilichen Ermittlungen" nach möglichen Wertgegenständen im Haushalt der Polizei. Die Seniorin ging hierauf nicht ein und verständigte die Polizei.

Bereits gegen 11:45 Uhr hatte sich ein falscher Polizeibeamter telefonisch bei einer weiteren Seniorin gemeldet. Der Anrufer versuchte in dem Gespräch, der 77-Jährigen einen frei erfundenen, folgenschweren Verkehrsunfall ihrer Tochter darzustellen. Da hierbei ein Mensch ums Leben gekommen sei, wäre nun eine die Zahlung einer "Kaution" erforderlich. Die Seniorin reagierte clever und schnell - sie fragte den verdutzten falschen Polizisten nach dem Geburtsdatum ihrer Tochter - das Gespräch wurde daraufhin beendet. Auch in diesem Fall erstattete die Seniorin Strafanzeige.

Das zuständige KK 24 übernimmt die weitergehenden Ermittlungen zu den aktuellen Fällen.

Wie kann man sich vor den Telefonbetrügern schützen?

Ausführliche Informationen und Tipps zum wirksamen Schutz vor den Betrügern gibt die Bonner Polizei auch auf der Webseite https://bonn.polizei.nrw/seniorenpraevention-0

Wie laufen solche Anrufe ab?

Schauspieler Marek Erhardt und Deutschlands älteste Synchronsprecherin Luise Lunow haben im Zusammenwirken mit der Polizei Hamburg einen authentischen Schockanruf eingesprochen. Wie diese Anrufe funktionieren, warum immer wieder ältere Menschen um die Ersparnisse ihres gesamten Lebens gebracht werden und welche Informationen hierzu die Polizei Hamburg für Sie hat, hören Sie hier: https://www.polizei.hamburg/geschockt-abgezockt Die Polizei empfiehlt: Hören Sie sich die Aufnahme aufmerksam an. Reden Sie mit Ihrer Verwandtschaft und im Bekanntenkreis über Schockanrufe und Telefonbetrug. Bereiten Sie sich gedanklich darauf vor, dass auch Sie einen solchen Anruf erhalten könnten.

