Polizei Bonn

POL-BN: Verkehrsunfall mit verletzten Personen zwischen einem PKW und einem Motorrad

Bonn (ots)

Am Montag, 20.05.2024, gegen 19:40 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Pkw-Fahrer die Königswinterer Straße aus Richtung Polizeipräsidium kommend und beabsichtigte nach links in die Küdinghovener Straße abzubiegen. Bei diesem Abbiegevorgang stieß er mit einem entgegenkommenden 33-jährigen Motorradfahrer zusammen. Hierbei wurde der Motorradfahrer schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Auch der PKW-Fahrer musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Kraftfahrzeuge wurden sichergestellt. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 30.000 Euro beziffert. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Königswinterer Straße gesperrt. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Verkehrskommissariat 1 geführt. /Wa

