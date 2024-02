Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Zeugen nach Angriff auf Mann gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht werden Zeugen, die Angaben zu einem Angriff auf einen Ennigerloher machen können, der sich am Freitag, 2.2.2024, gegen 19.40 Uhr am Busbahnhof in Neubeckum ereignet haben soll. Der 41-Jährige gab an, dass er sich in einen etwas abgelegeneren Bereich begeben hätte, weil er dort hätte sportliche Übungen absolvieren wollen. Dort hätten ihn mehrere Personen angesprochen und es hätte sich ein Streit entwickelt. Im weiteren Verlauf sei er aus der etwa zehnköpfigen Gruppe heraus mit Pfefferspray attackiert, geschlagen und getreten worden. Des Weiteren sie ihm sein Smartphone gestohlen worden, welches sich in seiner Hosentasche befunden haben soll. Anschließend seien die jung erwachsenen Tatverdächtigen geflüchtet. Bei Eintreffen der polizeilichen Einsatzkräfte befanden sich aufgrund einer Gleisstörung viele Menschen vor Ort, die aus den Zügen gebeten worden waren. Möglicherweise haben Zeugen die Tat beobachtet und können weitere Angaben machen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

