Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kind auf E-Scooter fährt nach Zusammenstoß mit Fußgänger weiter: Polizei erbittet Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Oberzwehren:

Zu einem Unfall zwischen einem bislang unbekannten Kind auf einem E-Scooter und einem Fußgänger ist es am gestrigen Donnerstagabend in Kassel-Oberzwehren gekommen. Wie die zum Unfallort gerufene Streife des Polizeireviers Süd-West berichtet, hatte sich der Zusammenstoß gegen 20:15 Uhr auf einem Fußweg zwischen der Heinrich-Plett-Straße und der Straße "Auf dem Angel" ereignet. Eine Zeugin schilderte den Polizisten, dass das Kind mit dem Elektroroller auf dem dortigen Fußweg am Spielplatz auf- und abgefahren war und den Fußgänger hierbei von hinten erfasst hatte. Der 47-jährige Mann aus Kassel stürzte zu Boden und verletzte sich. Nach kurzer Wartezeit soll der Junge, der augenscheinlich unverletzt geblieben war, mit dem schwarzen Roller weitergefahren sein. Der leicht verletzte Fußgänger wurde vor Ort von Rettungskräften behandelt. Der fünf bis sechs Jahre alte Junge soll kurze blonde Haare und ein blaues T-Shirt getragen haben.

Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

