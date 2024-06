Polizei Düsseldorf

POL-D: Schwerer Verkehrsunfall in Hassels - Pkw erfasst Mann auf Kleinkraftrad - Kradfahrer lebensgefährlich verletzt - VU-Team im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 5. Juni 2024, 16:49 Uhr

Bei einem schweren Verkehrsunfall gestern Nachmittag in Hassels wurde ein Kradfahrer lebensgefährlich verletzt, als er während eines Abbiegevorgangs von einem Pkw erfasst wurde. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der 75-jährige Mann aus Düsseldorf auf seinem Kleinkraftrad auf der Further Straße unterwegs. Als er in Höhe der Kreuzung Am Schönenkamp/Further Straße links in die Straße Am Schönenkamp einbiegen wollte, wurde er plötzlich von dem von rechts kommenden Citroen einer 40-jährigen Frau aus Bedburg erfasst. Anschließend prallte der Citroen gegen den Mercedes eines 28-jährigen Düsseldorfers, der sich auf der parallel verlaufenden Linksabbiegerspur befand.

Rettungskräfte brachten den lebensgefährlich verletzten 75-jährigen Kradfahrer in ein Krankenhaus. Die insgesamt vier Insassen des Citroen - neben der Fahrerin ein einjähriges Mädchen, eine 75-jährige Frau und ein 80-jähriger Mann - erlitten einen Schock und mussten ambulant in Krankenhäusern behandelt werden. Der 28-jährige Fahrer des Mercedes blieb unverletzt.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam war vor Ort, um die Unfallspuren zu sichern. Der Kreuzungsbereich sowie die Ausfahrt der Anschlussstelle Eller in Fahrtrichtung Wuppertal waren bis etwa 20:30 Uhr gesperrt. Die Ermittlungen - unter anderem auch, ob die Ampel für die 40-jährige Pkw-Fahrerin rot angezeigt hatte - dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell