Polizei Düsseldorf

POL-D: Brandgeschehen in Flingern - Lebensgefährlich verletzte Frau in Klinik gestorben

Düsseldorf (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf und der Polizei Düsseldorf

Siehe letzte Pressemeldung vom 28. Mai 2024: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5789196

Die bei dem Brandgeschehen lebensgefährlich verletzte Frau, die sich zuletzt noch in intensivmedizinischer Betreuung befunden hat, ist zwischenzeitlich in einer Spezialklinik gestorben. Die Ermittlungen dauern an.

