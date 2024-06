Polizei Düsseldorf

POL-D: Verkehrsunfall in Garath - E-Scooter kollidiert mit Pkw - Mann schwer verletzt - VU-Team im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Montag, 3. Juni 2024, 19:21 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Abend in Garath wurde ein E-Scooter-Fahrer so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden musste. Er hatte zuvor offensichtlich eine Straße bei einer roten Ampel überquert und war mit einem Pkw kollidiert. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam sicherte die Spuren.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 46-jähriger Mann aus Düsseldorf mit seinem Hyundai auf der Frankfurter Straße in Fahrtrichtung Langenfeld, als er im letzten Moment wahrnahm, dass ein Mann auf einem E-Scooter aus der Carl-Friedrich-Goerdeler-Straße in die Frankfurter Straße abbog. Der Düsseldorfer konnte sein Auto nicht mehr abbremsen und erfasste den E-Scooter-Fahrer. Der 26-jährige Mann aus Düsseldorf verletzte sich aufgrund der Kollision so schwer, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten.

Die Frankfurter Straße war für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme von der Stettiner Straße in Fahrtrichtung Langenfeld in der Zeit von 19:30 bis 22:00 Uhr gesperrt. Da sich Hinweise ergaben, dass der E-Scooter-Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol und/oder berauschender Mitteln gestanden haben könnte, wurden ihm Blutproben entnommen. Bestandteil der laufenden Ermittlungen ist, ob die Ampel für den 26-Jährigen rot gezeigt hat.

