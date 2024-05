Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - Neuss - A 57 - Polizei stoppt Alkoholfahrer - Über drei Promille und ohne Führerschein - Blutprobe - Strafanzeigen

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 30. Mai 2024, 11:49 Uhr

Gestern Vormittag endete die Autofahrt eines Mannes mit einem Besuch auf der Wache und einer Blutentnahme sowie mehreren Anzeigen. Er war nach einem ersten Atemalkoholtest mit über drei Promille unterwegs gewesen.

Als Beamte einen Mercedes auf der A 57 in Höhe der Anschlussstelle Neuss-Norf aufgrund einer auffälligen Fahrweise stoppen wollten, war der Fahrer offenbar nicht in der Lage dem Einsatzfahrzeug zu folgen. Stattdessen hielt er plötzlich in Höhe des Beschleunigungsstreifens an. Die Beifahrertür öffnete sich und ein Mann flüchtete quer über die Fahrbahn hinter die Schutzplanke in einen dort angrenzenden Wald. Der Fahrer blieb sitzen, weigerte sich jedoch den Pkw zu verlassen, so dass die Polizisten ihn aus dem Auto ziehen mussten. Ein erster Atemalkoholtest ergab, dass er mit über drei Promille unterwegs war und zudem eine Fahrerlaubnissperre bis 2033 besteht. Die Beamten brachten den 43-jährigen Mann aus Polen für eine Blutprobe zur Wache. Er wurde wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis angezeigt.

Auch der Beifahrer konnte im Verlauf des Einsatzes ausfindig gemacht werden. Der 31-jährige Pole musste gefesselt zur Wache gebracht werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnten beide Männer die Polizeiwache verlassen.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell