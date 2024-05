Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Trickdiebstahl - Goldbarren aus Pkw entwendet - Polizei fahndet nach drei unbekannten Tätern und sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 28. Mai 2024, 10:55 Uhr

Noch unklar sind die Umstände eines Trickdiebstahls gestern Vormittag in Stadtmitte. Die Polizei fahndet nach drei unbekannten Tätern, die einem Mann eine Aktentasche mit Goldbarren im Gesamtwert eines mittleren, sechsstelligen Betrages aus seinem Pkw entwendet haben.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der 43-Jährige nach Abholung der Goldbarren in einem Kreditinstitut gemeinsam mit einem Bekannten zu seinem abgestellten Pkw in einem Parkhaus an der Grünstraße zurückgekehrt. Beim Verlassen des Parkhauses bemerkten beide bereits einen sich ankündigenden Defekt an dem Auto. Bei einem Stopp kurz vor der Kreuzung Grünstraße/Berliner Allee stellte sich heraus, dass ein Reifen ohne Luft war. Während der 43-Jährige sogleich einen Pannendienst rief und auf das Eintreffen der Hilfe wartete, wollte sein Begleiter indessen Getränke besorgen. Plötzlich sei ein Unbekannter an das Fahrzeug herangetreten und habe hektisch signalisiert, dass sich auf dem Boden Geldscheine befinden würden. Diesen kurzen Augenblick der Ablenkung nutzte der Mann offenbar, um die Tasche mitsamt Goldbarren an sich zu nehmen und in Richtung Berliner Allee zu flüchten. Nach ersten Zeugenaussagen soll dort abgesetzt ein mit zwei weiteren Personen besetzter Pkw gestanden haben. In diesen sei der Dieb dann eingestiegen und habe sich so vom Tatort in Richtung Graf-Adolf-Straße entfernt.

Der Haupttäter ist circa 50 Jahre alt, wird mit einem südländischen Phänotyp beschrieben, hat schwarze Haare und einen Drei-Tage-Bart.

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachten konnten oder Angaben zu den Personen bzw. dem Fahrzeug machen können, werden daher gebeten, sich telefonisch unter der Telefonnummer 0211 870-0 an das Kriminalkommissariat 15 der Düsseldorfer Polizei zu wenden.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell