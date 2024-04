POL-WAF: Sassenberg-Füchtorf. Verkehrsunfallflucht und Diebstähle auf Veranstaltungsgelände

Warendorf (ots) - Ein Motorradfahrer verletzte sich bei einem Verkehrsunfall am Sonntag, 28.4.2024, 18.00 Uhr im Bereich B 51/K 50 in Telgte schwer. Der 33-Jährige aus Ostbevern befuhr mit seinem Motorrad die Bundesstraße in Richtung Telgte. Als er mit seinem Fahrzeug nach rechts auf die Kreisstraße 50 abbiegen wollte, verlor er die Kontrolle über das Motorrad. Der 33-Jährige kam mit seinem Motorrad nach links von ...

mehr