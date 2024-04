Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Ein Motorradfahrer verletzte sich bei einem Verkehrsunfall am Sonntag, 28.4.2024, 18.00 Uhr im Bereich B 51/K 50 in Telgte schwer. Der 33-Jährige aus Ostbevern befuhr mit seinem Motorrad die Bundesstraße in Richtung Telgte. Als er mit seinem Fahrzeug nach rechts auf die Kreisstraße 50 abbiegen wollte, verlor er die Kontrolle über das Motorrad. Der 33-Jährige kam mit seinem Motorrad nach links von der Fahrbahn ab und streifte zunächst ein anderes Motorrad. Dessen 23-jähriger Fahrer aus Telgte wartete zu diesem Zeitpunkt auf der K 50 vor einer roten Ampel. Im weiteren Verlauf fuhr der Ostbeveraner mit seinem Motorrad noch gegen ein Straßenschild und blieb auf einer Grünfläche liegen. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten 33-Jährigen und den leicht verletzten 23-Jährigen in Krankenhäuser. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von circa 4.000 Euro.

