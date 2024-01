Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Nach Rangelei geflüchtet

Hattingen (ots)

Am Dienstag, gegen 14:55 Uhr, klingelte eine unbekannte männliche Person an der Wohnungstür einer 73-jährigen Hattingerin in der Neustraße und gab an, Spenden für seinen erkrankten Sohn zu sammeln. Außerdem bat er die Geschädigte darum, die Toilette benutzen zu dürfen. Die Geschädigte ließ den Mann freiwillig in die Wohnung. In der Wohnung habe der Täter dann mehrere Räume durchsucht. Zufällig ist dann der 46-jährige Sohn der Geschädigten zu Besuch erschienen und hat dann im Schlafzimmer den Täter erwischt. Nach einer kurzen Rangelei zwischen dem Sohn und Täter, konnte dieser aus der Wohnung in Richtung Blankensteiner Straße flüchten.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- Ost-/südländisch - ca. 35 Jahre alt - ca. 175 cm groß - Schmächtige Statur - Glatte kurze, schwarze Haare - Kein Bart - Keine Brille - Schwarze Jacke - Dunkelblaue Jeanshose - Osteuropäischen Akzent

