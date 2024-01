Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Einbruch in Wohnung

Hattingen (ots)

Am Dienstag (23.01.2024) in der Zeit zwischen 06:40 Uhr und 17:15 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt in eine Wohnung im 3. Obergeschoss eines an der Bachstraße gelegenen Mehrfamilienhauses. In der Wohnung wurden sämtliche Räume durchsucht und durchwühlt. Anschließend konnten die Täter in unbekannte Richtung flüchten. Ob etwas erbeutet wurde, steht noch nicht fest.

