Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Verkehrsunfall mit Verletzten

Wetter (ots)

Am 23.01.2024, gegen 07:50 Uhr, kam ein 73-jähriger Fahrer eines Ford Tourneo Kleinbusses zur Personenbeförderung behinderter Menschen in der Straße "Am Hensberg" bei geringer Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer dortigen Gebäudefassade. Durch den Aufprall wurde ein 11-jähriger Junge und ein 15-jähriges Mädchen, welche sich beide ordnungsgemäß gesichert im Bus befanden, verletzt. Beide Kinder wurden durch Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. An dem Bus und der Fassade entstand Sachschaden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell