Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zeugen gesucht

Meppen (ots)

Am Montag gegen 15.00 Uhr, kam es in Meppen an der Ampelkreuzung An der Bleiche/Nagelhof zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine mit ihrem silbernen Kleinwagen aus dem Nagelshof kommende Linksabbiegerin missachtete den Vorrang einer 16-jährigen Fußgängerin, die die Straße "An der Bleiche" in Richtung Innenstadt überqueren wollte. Es kam zum Zusammenstoß. Die Fußgängerin wurde leicht verletzt. Nach einem kurzen Dialog setzte die Verursacherin ihre Fahrt fort. Sachdienliche Hinweise und Zeugenmeldungen bitte an die Polizei Meppen, Tel.: 05931/949-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell