Kriminalpolizei ermittelt nach Brand eines Schuppens

Am späten Sonntagabend (05.11.) geriet auf einem Grundstück in Oldenburg i.H. ein Geräteschuppen in Brand, in dessen Folge sowohl das Inventar als auch ein PKW beschädigt wurden. Ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus konnte verhindert werden. Ein Anwohner erlitt leichte Verletzungen. Die Kriminalpolizei in Oldenburg i.H. hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und sucht Zeugen.

Gegen 22:50 Uhr meldeten Anwohner über den Notruf der Rettungsleitstelle ein Feuer in der Große Schmützstraße in Oldenburg i.H. Als die Einsatzkräfte der Polizei sowie der Freiwilligen Feuerwehr Oldenburg eintrafen, stand ein Holzschuppen auf dem Grundstück eines Mehrfamilienhauses in Vollbrand. Ein Übergreifen der Flammen auf das Wohngebäude konnte durch den schnellen Löscheinsatz verhindert werden.

Ein 38 Jahre alter Bewohner musste mit Atemwegsbeschwerden in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden, nachdem er noch versucht hatte, das Inventar des Geräteschuppens herauszuschaffen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge brach das Feuer in dem Schuppen aus, der unmittelbar an das von zwei Parteien bewohnte Haus angrenzt und in dem Gartenmöbel sowie herkömmliche Gartenutensilien lagern. Das Inventar wurde vollständig zerstört. Des Weiteren wies ein auf dem Grundstück parkender PKW Hyundai nicht unerhebliche Beschädigungen infolge der Hitzeentwicklung auf. Die Gesamtschadenshöhe ist noch unklar.

Die Kriminalpolizei in Oldenburg hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen und schließt Brandstiftung nicht aus. Durch die Beamten des Kriminaldauerdienstes Lübeck, die noch am Abend die Spurensuche aufnahmen, wurde der Brandort beschlagnahmt.

Unmittelbar vor dem Brandausbruch habe es einen lauten Knall gegeben, der auf das Zünden von Feuerwerkskörpern zurückzuführen sein könnte. In diesem Zusammenhang werden weitere Zeugen gesucht, die zwischen 22:30 Uhr und 23:00 Uhr im Umfeld der Große Schmützstraße und Hinter den Höfen verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 04361-10550 oder per E-Mail an Oldenburg.KPSt@polizei.landsh.de entgegengenommen.

