LPI-J: Wildunfall

Saale-Holzland-Kreis (ots) - In Silbitz wurden Montagnacht zwei männliche Personen überrascht, als diese versuchten, in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Dr.-Maruschky-Straße einzubrechen. Die Täter wurden durch einen Zeugen gestört und flüchteten. An der Tür entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de ...

mehr