POL-PIAZ: Zeugenaufruf nach Handtaschendiebstahl im Kaufland in Alzey

Alzey, Schafhäuser Straße (ots) - Den richtigen "Riecher" hatte eine Streife der Polizeiinspektion Alzey, als diese am 31.08.2022, gg. 18:20 Uhr einen Pkw in der Schafhäuser Straße anhielt und kontrollierte. Der 21-jährige Fahrer stand unter dem Einfluss von Betäubungsmittel, die ihm ärztlich verordnet worden seien, so dass an der Fahreignung Zweifel bestanden. ...

