Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Altöl entsorgt - Hinweise gesucht

Haren (ots)

Am Mittwoch, 3. Januar.2024, fand ein Jagdpächter in seinem Jagdbezirk drei Kanister mit Altöl sowie diverse Fahrzeugteile, die dort illegal entsorgt wurden. Der Fundort befindet sich in einem Waldstück zwischen den Ortschaften Emmeln und Hilter an der Alten B 70 (Meppener Straße)/K 164. Die Kanister und die Fahrzeugteile wurden offensichtlich in der Zeit von Dienstag, 2. Januar 2024, auf Mittwoch, 3. Januar 2024, dort entsorgt. Zum Transport der Gegenstände muss der Täter offensichtlich ein Fahrzeug benutzt haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 in Verbindung zu setzen

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell