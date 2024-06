Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 40 bei Kempen - Pkw kollidiert mit Sprinter und Lkw - Zwei Menschen schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 04. Juni 2024., 15:46 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag auf der A 40 in Richtung Venlo prallte ein Pkw gegen einen Sprinter sowie einen Lkw und kam schließlich auf dem Dach zum Liegen. Zwei Pkw-Insassen wurden dabei so schwer verletzt, dass Rettungskräfte sie in Krankenhäuser brachten.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 19-jähriger Mann aus Grefrath mit seinem Mini auf der A 40 in Richtung Venlo unterwegs. Als er kurz hinter der Anschlussstelle Kerken auf der linken Spur einen Sprinter und einen Lkw überholen wollte, scherte vor ihm der Sprinter aus und leitete ebenfalls einen Überholvorgang ein. Dies bemerkte der 19-Jährige offenbar zu spät. Obwohl der 66-jährige Niederländer mit seinem Sprinter noch nach rechts auswich, touchierte der Mini das Fahrzeug leicht. Dadurch geriet der 19-Jährige mit seinem Mini ins Schleudern, prallte gegen den Lkw eines 37-jährigen Belgiers und kam schließlich auf dem Dach zum Liegen. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Sattelzug gegen die Mittelschutzplanke und drückte sie in die Gegenfahrspur.

Der 19-jährige Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt, der ebenfalls 19-jährige Beifahrer wurde so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Rettungskräfte brachten auch einen 18-jährigen Insassen des Autos zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Zur Bergung und Verkehrsunfallaufnahme wurden beide Fahrtrichtungen zwischen den Anschlussstellen Neukirchen-Vluyn und Kerken für zwei Stunden voll gesperrt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

