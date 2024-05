POL-OS: Osnabrück/Innenstadt: Christopher Street Day - 3500 Menschen feierten friedliche Parade

Osnabrück (ots) - In dem Zeitraum von Donnerstagabend (18.05 Uhr) bis Freitagmorgen (08.40 Uhr) trieben Diebe ihr Unwesen in Fürstenau. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zutritt in eine Fahrradwerkstatt in der Straße "Robert-Busch-Ring". Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten insgesamt neun Fahrräder sowie eine unbestimmte Anzahl an ...

mehr